هل الغسل الكلوي يفسد الصيام؟.. دار الإفتاء توضح

هل الغسل الكلوي يفسد الصيام؟ سؤال يبحث عنه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في اليوم 17 من شهر رمضان الكريم، خاصة من أصحاب أمراض الكلى، الذين يريدون معرفة هل الغسيل الكلوي يفسد الصيام أي يفطر الصائم أم لا، كونهم يغسلون الكلى في أثناء الصيام.

هل الغسل الكلوي يفسد الصيام؟

وأجاب على سؤال هل الغسل الكلوي يفسد الصيام؟ الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن جلسات الغسيل الكلوي لا تضر الصيام طالما أنه كان من الأوردة والشرايين.

وأوضاف «عويضة»، في فتواه حول هل الغسل الكلوي يفسد الصيام؟ والذي قالها عبر قناة دار الإفتاء المصرية عبر يوتيوب، أن الغسيل الكلوي إذا كان عن طريق الأوردة والشرايين فلا يضر الصائم ولو فعله نهارا فصومه صحيح ولا شيء عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى الشفاء والعافية.

هل الغسل الكلوي يفسد الصيام؟

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى دار الإفتاء، حول هل الغسيل الكلوي يفسد الصيام؟ قائلا إنه لا يفسد الصيام وصيام من يغسل الكلى صحيح حتى لو على سبيل إخراج الدم وتنقيته خارج الجسد.