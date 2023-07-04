اعتماد تنسيق القبول بالثانوي العام والفني في جنوب سيناء.. اعرف الدرجات

صدّق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على درجات تنسيق القبول للثانوي العام والثانوي الفني للعام الدراسي 2023/ 2024 بمختلف مدن المحافظة.

تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني بمحافظة جنوب سيناء

وذكر محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صدق على درجات تنسيق القبول للثانوي العام والثانوي الفني للعام الدراسي 2023/ 2024 بمختلف مدن المحافظة، وجاء تنسيق الصف الأول الثانوي العام 220 درجة بجميع الإدارات التعليمية.

وذكر «عقل»، أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي 170 درجة لإدارات التعليمية بمدن رأس سدر ودهب ونويبع وأبورديس، و140 درجة بإدارة أبوزنيمة، و190 درجة بإدارة طور سيناء التعليمية.

تنسيق الثانوية الفنية التجارية بجنوب سيناء

وأضاف عقل بأن الحد الأدني 140 درجة لإدارات شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين نويبع للصف الأول الثانوي التجاري، أما إدارة طور سيناء فجاء الحد الأدنى بها 165 درجة، وإدارة رأس سدر 150 درجة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحد الأدنى للصف الأول الثانوي الزراعي 140 درجة بجميع إدارات المحافظة، أما الحد الأدنى للصف الأول الثانوي الفندقي 145 درجة بإدارة طور سيناء ، 140 درجة بإدارة دهب.

وأكد وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء، أن محافظ جنوب سيناء صدّق على فتح فصل ثانوي بمدرسة خالد بن الوليد بالجبيل، وكذلك فتح فصل إعدادية بمدرسة المروة الابتدائية بحي الطور الجديدة.