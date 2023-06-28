أبرز حوادث اليوم.. ضبط مخدرات بقيمة 35 مليون جنيه في جنوب سيناء

تمكنت حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من الخارجين على القانون، وتحرير عدد من القضايا في مختلف محافظات الجمهورية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم الضبطيات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية بعدد من المحافظات.

ضبط مخدرات بـ35 مليون جنيه

وخلال الـ24 ساعة الماضية وفي محافظة جنوب سيناء، تمكن رجال الشرطة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة رأس سدر، إذ عثر رجال الشرطة بحوزة المتهمين، على كمية كبيرة من المواد المخدرة، وهي عبارة عن 650 كيلوجرامًا من مادة الحشيش، و260 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو، و3 كيلوجرامات من مخدر الأفيون، بالإضافة لسيارة ملاكي و6 هواتف محمولة.

وبضبط المتهمين واقتيادهم الى قسم الشرطة، اعترفوا أنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تصنيع المواد المخدرة، وبحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج المضبوطات، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وعُثر بحوزتهم على مواد مخدرة بقيمة 35 مليون جنيه.

2159 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كما واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها، وتمكنت حملات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من المخالفات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، إذ جرى تحرير 2159 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة، 543 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

37 كيلو مواد مخدرة بدمياط

وفى دمياط، تمكن رجال الشرطة من ضبط 9 قضايا اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات حوالي 37 كيلو مواد مخدرة، وضبط 9.250 كيلوجرام من مخدر الحشيش، 12 كيلو من مخدر البانجو، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 16 كيلوجرامًا، وكمية من الهيروين، وفرد محلي وبندقية خرطوش، طلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 9 متهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.