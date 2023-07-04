تفاصيل حفل بهاء سلطان في الساحل الشمالي 13 يوليو

يستعد الفنان بهاء سلطان لإحياء واحدة من حفلات الصيف التى أعلن بالفعل التفاصيل الكاملة لها وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر حسابه على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشارك الفنان بهاء سلطان بوستر حفله عبر صفحته الخاصة وأعلن من خلاله أنه سيقيم حفلا غنائيا كبيرا يوم الخميس 13 يوليو وذلك على أحد الشواطئ بمدينة الساحل الشمالي.

تفاصيل حفل بهاء سلطان في الساحل الشمالي

وأعلن بهاء سلطان من خلال البوستر موعد فتح الأبواب الخاصة بالحفل، حيث سيكون فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ليبدأ الجمهور الدخول إلى مكان الحفل التى سيقدم خلاله بهاء عددا من أغانيه المميزة.

يذكر أن الفنان بهاء سلطان طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «الجو ولع»، والتي تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتعاون فيها مع المؤلف باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية الى 380 ألف مشاهدة .