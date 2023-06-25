بهاء سلطان يطرح أغنيته الجديدة «الجو ولع»

طرح منذ قليل، بهاء سلطان، ثاني أغانيه الصيفية التي تحمل اسم الجو ولع، ويتعاون بها بهاء مع كل من الشاعر باسم عادل والملحن محمد يحيى، ومن توزيع وسام عبدالمنعم.

كلمات أغنية الجو ولع

وتقول كلمات الأغنية: «أنتي أمورة حلوة عليكى غمزة وضحكة جامدة ومستفزة شعرك بيطير قصادك كل اللى شافك قال بتهز الأرض».

أغنيات بهاء سلطان في الصيف

يذكر أن أغنية الجو ولع ثاني أغنيات بهاء سلطان في موسم الصيف بعد أغنية كدابة، التي طرحها قبل أيام، واقتربت الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة، وهي من تأليف نصر محروس وتلحين حسين محمود وتوزيع موسيقي أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «إكفينا من شرها وإحمينا من غدرها فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا تاخدنا وتودينا وغرقنا آه في بحرها كدابة كدابة كدابة وقلابة ودايمًا لما بتيجي بتيجي على غلابة الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن».