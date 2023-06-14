بهاء سلطان يطرح أغنية «كدابة» عبر منصة يوتيوب

طرح الفنان بهاء سلطان، أغنية جديدة مساء اليوم الأربعاء، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تحمل اسم «كدابة» ضمن ألبوم سيجارة، والذي يعتبر آخر تعاون يجمعه بالمنتج نصر محروس.

أغنية كدابة لبهاء سلطان، وكلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقي أمير محروس، التسجيل والميكس والماستر بأستوديو إم ساوند.

كلمات أغنية كدابة لبهاء سلطان

وتقول كلمات الأغنية: «إكفينا من شرها وإحمينا من غدرها.. فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا.. تاخدنا وتودينا وغرقنا آه في بحرها.. كدابة كدابة كدابة.. وقلابة ودايمًا لما بتيجي بتيجي على غلابة الحب فيها بتمن».

وكان الفنان بهاء سلطان، قدّم الأغاني الدعائية لفيلمي «جروب الماميز» بطولة روبي، وكذلك «المطاريد» للفنان أحمد حاتم، واللذان جرى طرحهما خلال الشهور القليلة الماضية.

«البيت وحش» الأغنية الدعائية لـ«جروب الماميز» من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف وشراكة إنتاجية بين محمد علام كيوب ميوزك ومحمد رشيدي «رشيدي برودكشن» ومن توزيع أنور عمرو.