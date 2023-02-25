بهاء سلطان يروج لحفله مع جورج وسوف في الكويت: «هستناكم»

روج الفنان بهاء سلطان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحفله الغنائي المقرر له في شهر مارس المقبل مع المطرب جورج وسوف في الكويت.

بهاء سلطان: هستناكم في الكويت

ونشر بهاء سلطان البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه: «جمهوري الحبيب في الكويت.. هستناكم يوم الجمعة 10 مارس في فندق جميرا مع سلطان الطرب».

آخر أعمال بهاء سلطان

وطرح الفنان بهاء سلطان مؤخرا أغنية «شكر خاص»، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر ماهر صلاح، و حققت ملايين المُشاهدات عاليوتيوب.

كما طرح بهاء سلطان الأغنية الدعائية لفيلم جروب الماميز والتي تحمل اسم «البيت وحش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف وشراكة إنتاجية بين محمد علام كيوب ميوزك ومحمد رشيدي «رشيدي برودكشن» ومن توزيع أنور عمرو.