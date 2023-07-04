محافظ الغربية يكرم 150 من أبطال الخماسي الحديث (صور)

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بما حققه الاتحاد المصري للخماسي الحديث، من إنجازات وبطولات على المستوى العربي والأفريقي والدولي، وما قام به من صناعة أبطال جدد شرفوا بلادهم في المحافل الرياضية العالمية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمها الاتحاد بنادي 23 يوليو بالمحلة الكبرى، بحضور المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد، الدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد، والدكتور محمد البسطويسي رئيس اتحاد الغربية، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأندية.

بناء الإنسان

وخلال كلمته، وجه محافظ الغربية الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه ببناء الإنسان المصري وتنميته في ظل الجمهورية الجديدة التي وضعت الاهتمام بالنشء والشباب والرياضيين في مقدمة اهتماماتها، كما وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لما يقدمه من دعم وتحقيق لمزيد من الإنجازات في قطاع الرياضية.

كما أعرب المحافظ عن سعادته بالعروض الفنية والتي قدمتها فرقة قلوب بيضاء لذوي الهمم، موجها بتقديم كافة أشكال الدعم للفرقة والقائمين عليها موجهاً الشكر لأولياء أمور الطلاب، الذي ساعدوا في تسجيل أسماء أبنائهم بحروف من نور، متمنياً لهم تحقيق المزيد من البطولات وأن يكونوا سفراء لمصر في كل المحافل الدولية.

منح الأبطال شهادات تقدير

وكرم «رحمي» 150 من أبطال الأندية بمحافظتي الغربية والدقهلية، كما كرم أعضاء لجنة التحكيم ورؤساء ومديري الفرق بالأندية ومراكز الشباب الفائزة بالمسابقات على المستويات المختلفة، إلى جانب تكريم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتكريم الأبطال من ذوي الهمم، واختتم اللقاء بتبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.