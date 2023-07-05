رئيس الإذاعة المصرية في ذكرى تأسيس «صوت العرب»: لعبَت دورا قوميا وساندَت الشعوب

نحتفل اليوم بذكرى مرور 70 عامًا على انطلاق إذاعة صوت العرب أحد أشهر الإذاعات الدولية بالعالم العربي، والتي تأسست بالعام 1953، وهي تابعة للاتحاد الإذاعي الدولي، ويقع مقرها الرئيسي بالقاهرة بمصر، واستهدفت منذ انطلاقها نشر الثقافة العربية والإسلامية وتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب والثقافات المختلفة، وتبث الإذاعة برامجها باللغة العربية وتحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي.

وتعتمد إذاعة صوت العرب على فريق من المذيعين والمخرجين والإعلاميين المتميزين، من مختلف الجنسيات منهم عمرو الليثي الإعلامي المصري ويقدم برنامج صوت الشارع وأحمد الشقيري المذيع السعودي الذي يقدم برنامج خواطر، ونجوى قاسم المذيعة اللبنانية التي تقدم عدة برامج عبر محطة صوت العرب منها برنامج موعد مع الكلاسيكية، ويعمل فريق مذيعين إذاعة صوت العرب على تقديم برامج عالية الجودة والمتعة للمستمعين، وتعد مصدرًا هامًا للأخبار والمعلومات والترفيه والثقافة بالنسبة لملايين المستمعين.

وساهمت سوريا بشكل كبير في دعم إذاعة صوت العرب خلال حرب أكتوبر 1973، حيث قدمت الدعم المادي والفني واللوجستي للإذاعة، وكانت الإذاعة تبث برامجها من دمشق وتلقت الدعم اللوجستي والتقني من الحكومة السورية، وتم توفير المعدات والأجهزة اللازمة لإنتاج ونقل البرامج الإذاعية، وكذلك توفير المواقع الآمنة لإقامة محطات البث الخاصة بالإذاعة.

رئيس الإذاعة المصرية يقدم التهنئة لأسرة «صوت العرب» بمناسبة ذكرى انطلاقها

ومن جانبه هنأ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، جميع العاملين بإذاعة صوت العرب بعيدها، قائلًا: إن محطة صوت العرب هي محطة تاريخية ومن أهم المحطات في الإذاعة المصرية، وبدأت منذ ما يقرب من 70 عامًا، في 4 يوليو 1953، مشيرًأ إلى أن إذاعة صوت العرب حققت مواكبة وموائمة مع ثورة يوليو المجيدة، خاصة وأنه مع قيام الثورة بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والضباط الأحرار، كان شعر الثورة الأساسي هو القومية العربية والوحدة العربية، وكان نصب أعينهم دائمًأ أن الوطن العربي هو وطن واحد من المحيط إلى الخليج.

نوار: أهداف ثورة يوليو ساعدت على إنشاء إذاعة صوت العرب

وأضاف «نوار» في حديثه لـ «الوطن»، أن أهداف ثورة يوليو ساعدت على إنشاء إذاعة صوت العرب، ومع إنطلاقها كان الإرسال يمتد لساعات محدودة على مدار اليوم، ثم أصبحت شبكة إذاعية كاملة تضم 3 محطات هي صوت العرب وفلسطين ووادي النيل التي كانت تعرف سابقًا بركن السودان، لافتًا إلى أن تاريخ إذاعة صوت العرب الممتد على أكثر من 70 عامًا أدى دور قومي هام جدًا كونها ساندت ثورات الشعوب من أجل التحرر في فترة خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

دور لإذاعة صوت العرب بالدول العربية من المحيط للخليج

وأوضح رئيس الإذاعة المصرية، أن محطة إذاعة صوت العرب كان لها دور هام في العديد من الدول العربية مثل الجزائر وتونس والمغرب وسوريا واليمن والعراق، وكل أرجاء الوطن العربي، فكانت يصل إرسالها من المحيط إلى الخليج، كاشفًا عن أن محطة صوت العرب حظت على نسب إستماع عالية للغاية، تقدر بملايين المستمعين.

رواد عظماء ضمن مذيعي ومذيعات محطة صوت العرب

ووصف «نوار» برامج إذاعة صوت العرب بـ «الشيقة»، كان يحرص المستمعون بكل أنحاء الوطن العربي على سماعها، وأيضًا كان لها رواد عظماء في تاريخها وضمت عددا كبيرا من الأسماء القديرة أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر، الرائد الإذاعي أحمد سعيد والأساتذة وجدي الحكيم حلمي مصطفى البلك وأمين بسيوني، إضافة لمجموعة كبيرة من الأساتذة، كما أن النساء كان لهم دور هام جدًأ في تاريخ إذاعة صوت العرب فتولت رئاسة شبكة صوت العرب السيدة أمينة صبري، والسيدة نبيلة مكاوي، والدكتورة لمياء محمود، وحاليًأ الزميلة الأستاذة منال هيكل، فكان على الدوام للنساء دور هام جدًا.

دور مهم بدعم حركات التحرر من الاستعمار بالعالم

وأشار رئيس الإذاعة المصرية، إلى الدور المهم الذي لعبته إذاعة صوت العرب في دعم ومساندة ثورات الشعوب من أجل التحرر سواء بالشعوب العربية او الشرق الأوسط أو بالعالم أجمع، كونها كانت سياسة الثورة حينذ ونهج ثورة يوليو المجيدة، إضافة إلى دورها في تقديم برامج المنوعات، إذ أن إذاعة صوت العرب كانت رائدة في برامج المنوعات، فالتاريخ يشهد للسادة الأساتذة وجدي الحكيم وكامل البيطار ونجوى أبو النجا ومديحة الغامدي، إضافة إلى عدد من الأسماء الكثيرة.

رئيس الإذاعة المصرية لـ«الوطن»: تقديم البرامج السياسية وراء إنشاء محطة إذاعة صوت العرب

دور كبير آخر قامت به إذاعة صوت العرب في تقديم البرامج الثقافية إضافة إلى دورها الهام في تقديم البرامج السياسية، والتي كانت على رأس البرامج كونها السبب الذي أنشئت من أجله المحطة بالأساس، وظلت البرامج السياسية حتى اليوم محتفظة بمكانتها، كما أكد «نوار».

جنسيات عربية عديدة أمام ميكروفون إذاعة صوت العرب

وكشف رئيس الإذاعة المصرية، أن إذاعة صوت العرب اعتمدت في أحيان كثيرة على مذيعين من الدول العربية الشقيقة، كانوا بيعملوا لفترات بكل أنواع المراقبات، إذ أنها كانت تسمى بالسابق بالمراقبة وليست بالادارة العامة، فضمت أسرة صوت العرب مذيعين من شتى أرجاء الوطن العربي على مدار تاريخها وحتى الوقت الراهن، فهناك العديد من المذيعين العرب الذين يقومون بانتاج البرامج وإرسالها من دولهم لتذاع عبر موجات صوت العرب من الكويت والبحرين وقطر والامارات ودول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب.