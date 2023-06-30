«الشعب الجمهوري» عن 30 يونيو: حمت الوطن العربي من مخطط التقسيم

أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كان ضرورة ملحة لإنقاذ الوطن العربي بأكمله من مخطط كان يستهدف تقسيمه وتدميره.

حزب الشعب الجمهوري

وقال اللواء صلاح أبوهميلة في تصريحاته لـ«الوطن»، إن ثورة 30 يونيو قضت على أحلام تنظيم الإخوان الشيطاني والذي استهدف الهوية الوطنية واستكمال مخططهم الأكبر وهو تقسيم البلاد وإقامة ما تسمى بالخلافة الإسلامية على أرض سيناء المباركة والتي كانوا قد اتخذوا منها مقرا لعناصرهم الإرهابية والتكفيرية مستغلين كبر مساحتها وقلة العناصر البشرية على أراضيها.

ثورة 30 يونيو

ودعا الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري الجهات المعنية بالدولة إلى ضرورة تقديم الدعم اللوجستي اللازم لاستكمال المشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض الفيروز خلال الفترة الحالية والتي من شأنها إعمار صحرائها وجذب السكان تجاهها مما يقضي على وجود أي عناصر إرهابية على أراضيها.

واختتم الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري حديثه موجها تهانيه لشعب مصر العظيم بمرور عشر سنوات على ثورته المجيدة قائلا: «وضعتم سفينة الوطن على الطريق المبين».