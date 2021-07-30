أستاذ علوم سياسية عن إذاعة صوت العرب: كانت تبث روح الوطنية للشعوب

لعبت إذاعة صوت العرب دورا تاريخيا مهما منذ نشأتها عام 1953 بتوصية من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والذي كان أحد «الضباط الأحرار» آنذاك، حيث ساهمت الإذاعة في لم وحدة الشعوب العربية ومساندة الدول العربية في المعارك التي خاضتها ضد الاحتلال الغاشم من أجل الحصول على استقلالها.

بدر الدين: إذاعة «صوت العرب» عاشت تطورات سياسية مختلفة

من جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إذاعة «صوت العرب» عاشت تطورات سياسية مختلفة، سواء داخل مصر أو في دول المنطقة العربية، حيث إنها كانت تعيش مع المواطنين لحظات الانتصار والانكسار، فضلا عن كونها إحدى الوسائل المهمة للتعبير عن القوة الناعمة في مصر آنذاك وتبرز أهمية الدور المصري في المنطقة العربية والعالم الخارجي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال حديثه لـ« الوطن»، أن إذاعة صوت العرب كان لها أثر كبير في نقل أفكار قيادة مصر لشعوب الدول العربية، كما كان لها تأثير كبير في المنطقة العربية من خلال حشد الشعوب العربية المختلفة وبث الروح الوطنية بداخلهم، مشيرا إلى أنها كانت تغطي التطورات والظروف الصعبة التي كانت تعيش بها مصر والمنطقة ومن ثم نقلها للعالم الخارجي.

لن ننسى الأغاني الوطنية الشهيرة

وأوضح بدر الدين، أن إذاعة «صوت العرب» كان لها دور كبير من حيث توعية الشعوب العربية بالظروف التي تعيشها البلاد، فضلا عن أنه دورها من الناحية الفنية كان كبير جدا وذلك من خلال الأغاني الوطنية وغيرها: «لن ننسى الأغاني الوطنية الشهيرة التي كانت تبث عبر إذاعة صوت العرب والتي كانت تتغنى بها الشعوب العربية بأكملها وليس في مصر فقط».

واختتم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حديثه، بأننا في الوقت الحالي نحتاج إلى تقوية وترسيخ القوى الناعمة المصرية في المنطقة العربية، والتي تبدأ من خلال الوعي الداخلي، ومن ثم تنقل التجربة والإيجابيات الخاصة بها إلى الشعوب العربية والعالم الخارجي.