«التعليم» توجه المديريات بإرسال مندوب لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية غدا

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هام وعاجل للمديريات التعليمية، بشأن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، صناعي وتجاري وفندقي وزراعي" الدور الأول للعام الدراسي الحالي، والمقرر أن تعتمد غدا الأربعاء من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، من المديريات التعليمية، إيفاد مندوب من المديرية بتفويض رسمي إلي لجان النظام والمراقبة التابع لها، وذلك لاستلام نتيجة امتحانات طلاب التعليم الفني بنظاميه الثلاث والخمس سنوات للدور الأول 2023، وذلك يوم الأربعاء ٥ يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، علي أن لا يتم فتح نتيجة الدبلومات الفنية أو إرسالها إلي الإدارات التعليمية إلا بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.