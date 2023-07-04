يترقب طلاب وطالبات التعليم الفني وأسرهم، معرفة موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الشرقية برقم الجلوس، إذ من المقرر عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بأقسامها «صناعي – زراعي – تجاري - فندقي»، الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الشرقية برقم الجلوس

ومن المقرر، أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الـ10 الأوائل على مستوى الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غدًا، ويعقب ذلك، إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الشرقية برقم الجلوس، ولجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجري تخصيص رابط للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة، بعد اعتمادها مباشرة.

70 ألف طالب أدوا الامتحانات

الجدير بالذكر، أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الشرقية، لجميع النوعيات «تجاري، صناعي، زراعي، وفندقي»، بلغ 70 ألفًا و230 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 34 ألفًا و274 طالبًا وطالبة بالثانوي التجاري، 29 ألفًا و973 طالبًا وطالبة بالثانوي الصناعي، 5 آلاف و889 طالبًا وطالبة بالثانوي الزراعي، و94 طالبًا وطالبة بالثانوي الفندقي

وأدى الطلاب والطالبات، الامتحانات أمام 288 لجنة على مستوى المحافظة، مقسمة إلى 148 لجنة للتعليم التجاري والفندقي، 117 لجنة للتعليم الصناعي، و23 للتعليم الزراعي، وذلك وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، تحت إشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.