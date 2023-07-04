رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة قنا برقم الجلوس

كتب:

رجب آدم
08:59 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بمحافظة قنا برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بمحافظة قنا برقم الجلوس

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة قنا برقم الجلوس، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحديدًا في أيقونة النتائج، إذ يترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان النتيجة خلال مؤتمر صحفي كبير غدًا بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وسيجري الاتصال بالعشرة الأوائل لتهنئتهم بحصولهم على المراكز الأولى.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في قنا

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة قنا برقم الجلوس، لتكون متاحة من خلال الرابط هنــا، لجميع المراحل في الدبلومات الفنية، سواء تعليم تجاري أو صناعي أو زراعي أو فندقي.

كما يمكن للطالب أو الطالبة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، من خلال المدرسة التي يلتحق فيها الطالب، سواء كانت تعليم تجاري أو صناعي أو زراعي، وذلك بعد إرسال كشوف الطلاب بالدرجات من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة قنا

ومن المقرر وفقًا لوزارة التربية والتعليم، إعلان النتيجة خلال مؤتمر صحفي غدًا، إذ قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه جرى الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية للنتيجة في المحافظات، تمهيدًا لاعتمادها من وزير التربية والتعليم.

اقرأ المزيد:

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الامتحانات 2023 في جميع المحافظات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 من وزارة التربية والتعليم

السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في الإسماعيلية برقم الجلوس.. خلال ساعات

«التعليم» تعلن نتيجة الدبلومات الفنية في مؤتمر صحفي بعد ظهر الغد

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دبلوم زراعي برقم الجلوس
بقلم رجب آدم