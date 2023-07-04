ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة قنا برقم الجلوس، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحديدًا في أيقونة النتائج، إذ يترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان النتيجة خلال مؤتمر صحفي كبير غدًا بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وسيجري الاتصال بالعشرة الأوائل لتهنئتهم بحصولهم على المراكز الأولى.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في قنا

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة قنا برقم الجلوس، لتكون متاحة من خلال الرابط هنــا، لجميع المراحل في الدبلومات الفنية، سواء تعليم تجاري أو صناعي أو زراعي أو فندقي.

كما يمكن للطالب أو الطالبة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، من خلال المدرسة التي يلتحق فيها الطالب، سواء كانت تعليم تجاري أو صناعي أو زراعي، وذلك بعد إرسال كشوف الطلاب بالدرجات من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة قنا

ومن المقرر وفقًا لوزارة التربية والتعليم، إعلان النتيجة خلال مؤتمر صحفي غدًا، إذ قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه جرى الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية للنتيجة في المحافظات، تمهيدًا لاعتمادها من وزير التربية والتعليم.