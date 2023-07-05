حبيبة طالبة تصنع عالمها الخاص بمهارات فنية استثنائية: «نفسي أكون مشهورة»

من خلال ألوانها البديعة، وخيالها الخصب، صنعت عالما أجمل وأكثر إشراقا، جعلت الجميع يبحر في مغامرة لا تنسى في عالم الفن المدهش والمبهر، حتى تركت أثرا طيبا في القلوب.

حبية محمد، طفلة موهوبة، من محافظة الإسكندرية، ليست مجرد صاحبة قلم رائع ومهارات فنية استثنائية، بل هي قوة مبهرة تنير طريقها، وتدخل حياتنا وتحولها إلى لوحات فنية لا تمحى من الذاكرة، وتضفي بصمة خالدة تحاكي روح الإبداع والجمال في كل مكان.

تهوى حبيبة ابنة الـ13 عاما، طالبة بالصف الثاني بمدرسة المسيرى الإعدادية بنات بغرب الإسكندرية، فن الرسم منذ نعومة أظافرها، وتستطيع رسم الشخصيات والحيوانات والمشاهد الطبيعية، إذ بدأت هوايتها منذ التحاقها بالصف الأول الابتدائي وتطور من نفسها طول الوقت لتبدع في الرسم.

بعشق الرسم وأتمنى العالمية

«أسرتي وفرت كل الإمكانيات التي احتاج إليها، وفي المرحلة الإعدادية بدأت مديرة المدرسة ميس جيهان أبو الريش إشراكي في المسابقات التابعة للمدرسة والإدارة التعليمية، وكذلك ميس سهير معلمة الرسم وجهتني كثيرا لتنمية موهبتي، طموحاتي كبيرة في عالم الرسم، وأتمنى أن أكون فنانة عالمية ومشهورة، ومثلى الأعلى الفنانة يارا تامر».

تشجيع دائم من أسرة حبيبة

لم تبخل أسرة الطالبة على توفير المستلزمات المطلوبة لرسم اللوحة، حتى لا يتأخر تحقيق حلمها، إذ تقول والدتها: «أسمح لحبيبة بالمشاركة في أنشطة المدرسة، لثقتنا في المديرة والإدارة التعليمية، ونعلم أنها بداية الطريق الصحيح للشهرة التي تحلم بها ابنتي».