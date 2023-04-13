جدول امتحانات المرحلة الإعدادية والابتدائية 2023 في السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف للمرحلتين الإعدادية والإبتدائية، على أن تنطلق الإمتحانات بالنسبة للمرحلة الإعدادية يوم السبت 6 مايو المقبل.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية والابتدائية في السويس

حددت مديرية التربية والتعليم بالسويس، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم الخميس 18 مايو على النحو التالي:

الخميس 18 مايو: اللغة العربية والإملاء (عشرون دقيقة) والخط فترة مدتها ساعتين ونصف، والفترة الثانية التربية الدينية مدتها ساعة ونصف أيضا.

السبت 20 مايو: الدراسات الاجتماعية مدة اللجنة ساعتين.

الأحد 21 مايو: اللغة الأجنية ومدة اللجنة ساعتين.

الاثنين 22 مايو: مادة الجبر فترة أولى مدتها ساعتين، ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدتها ساعة واحدة.

الثلاثاء 23 مايو: مادة الهندسة ولجنتها ساعتين ثم التربية الفنية لمدة ساعتين.

الأربعاء 24 مايو: مادة العلوم لجنتها لمدة ساعتين.

لفتت مديرية التربية والتعليم، إلى أن امتحانات مادة المستوى الرفيع لمدارس اللغات الرسمية والمتميزة والخاصة، ستجري يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل للغة الأجنية الأولى، والخميس 27 ديسمبر للغة الأجنبية الثانية، وذلك بحسب جدول امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالسويس.

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي كالتالي:

الخميس 11 مايو: مادة اللغة العربية، ساعة ونصف، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، زمن الامتحان ساعة.

السبت 13 مايو: لغة أجنبية، زمن الامتحان ساعتان، وجبر، زمن الامتحان ساعتان.

الأحد 14 مايو: دراسات زمن اللجنة ساعتان.

الاثنين 15 مايو: مادة العلوم، زمن الامتحان ساعتان وتربية فنية، ساعتان.

الثلاثاء 16 مايو: هندسة ساعتان، تربية دينية ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

السبت 6 مايو: لغة عربية، ساعة ونصف، كمبيوتر ساعة

الأحد 7 مايو: هندسة ساعتين، وتربية دينية ساعة

الاثنين 8 مايو: علوم وتربية فنية كل لجنة مدتها ساعتين

الثلاثاء 9 مايو: دراسات ساعتان

الأربعاء 10 مايو: لغة أجنبية وجبر لكل منهما ساعتين