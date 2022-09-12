«التعليم»: تفعيل الأنشطة المدرسية لاكتشاف ورعاية الموهوبين

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية والقيادات التربوية؛ لمناقشة آليات الاستعداد بشكل جيد للعام الدراسي الجديد، وذلك بمقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، مشددًا على ضرورة الاستعداد بشكل جيد لبداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، مطالبًا بضرورة العمل على عودة المدرسة لدورها الحقيقي، وانضباط العملية التعليمية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

وأكد الوزير أن عودة الطلاب للمدرسة هدف استراتيجي لأن المدرسة لها دور اجتماعي مهم في بناء شخصية الطالب، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال الاهتمام بالتكنولوجيا والقنوات التعليمية (مدرستنا 1، ومدرستنا 2، ومدرستنا 3) ودمجها في البرنامج الدراسي وعودة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها؛ ليكتسب الطالب المهارات والمعارف.

توجيهات بالاهتمام باليوم الرياضي والثقافي والفني

ووجه حجازي، مديري المديريات والإدارات التعليمية بالاهتمام بتطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني، والذي يجرى تطبيقه بالتناوب، خاصًة أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

تفعيل آليات جذب الطلاب للحضور

ووجه الوزير بتشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس، ووضع درجات تشجيع للنشاط الرياضي والثقافي والفني، وتفعيل آليات جذب الطلاب للحضور.

ووجه الوزير بأن يبدأ العام الدراسي الجديد بداية قوية، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي؛ لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي، بالتناوب، في المدارس على مستوى الجمهورية، في ضوء الموارد المتاحة لكل مدرسة، مؤكدًا أن ممارسة هذه الأنشطة ليست بديلًا عن حصص التربية الرياضية والفنية والموسيقية.

تطبيق اليوم الرياضي في بداية العام الدراسي

وأشار الوزير إلى أنه يجرى تطبيق اليوم الرياضي في بداية العام الدراسي داخل المدارس بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أنه يجرى إعداد دليل الطالب في كل مادة، والذي يحتوي على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية الموجودة على بنك المعرفة ومنصات الوزارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن هذه الآليات تعظم الموارد وتحقق القيمة المضافة وتجذب الطلاب للدراسة وتساعد في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

توعية طلاب المدارس بالقضايا البيئية والمناخ

وحول القضايا البيئية، وجه الوزير بالاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية، مشيرًا إلى ضرورة توعية طلاب المدارس بالقضايا البيئية والمناخ، وذلك يأتي تزامنًا مع تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات من مديري المديريات التعليمية لكيفية تنفيذ يوم الأنشطة المدرسية خلال اليوم الدراسي، وتوزيع الطلاب على الأنشطة المختلفة، وتوفير معلمي الأنشطة.