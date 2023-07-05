منى عبد الغني عن الراحل علاء عبد الخالق: الشعور باليُتم سبب الحزن في أغانيه

نعت الفنانة منى عبد الغني، الفنان القدير علاء عبد الخالق، قائلة: «فنان دمث الخلق ورائع الصوت، رحمه الله، أنا بدأت معه في الدراسة في معهد الموسيقى قبل أن نجتمع في فريق الأصدقاء، وهو من عرفنا على الموسيقار عمار الشريعي».

منى عبد الغني: علاء لم يكن يعاني من مرض خبيث

وتابعت خلال مداخلة علي برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»، أنّ الفنان الراحل لم يكن يعاني من مرض خبيث كما ذكرت بعض المواقع، إذ كان يعاني من التهابات في الأعصاب أدت إلى ضعف بصره وارتعاش صوته.

وعن سر ابتعاده عن الساحة الفنية في الآونة الأخيرة، قالت: «هو بطبعه كان راجل بيتوتي، بيحب بيته وأسرته، ولما تعب قفل على نفسه شوية لأنه عايز الناس تشوفه زي ما هو في صورته الأصلية قبل المرض»، وعن أفضل الأغاني التي تحبها له، قالت: (أغنية الحدود) لأنها أغنية عن مصر، والمصريين في الخارج لسه لما بيسمعوا الأغنية بيعيطوا، وكان عندنا حلم ومشروع لإعادة تراث الأغاني بتاعتنا، لكن القدر لم يسعفنا واسترد الله وديعته».

منى عبد الغني: فقدنا إنسانا طيب القلب

وتابعت: «فقدنا فنانا وإنسانا قلبه أبيض ومهذب، وعندما كان أحد الطلاب يقول لفظًا خارجًا في الأكاديمية كان يقول له احترم نفسك»، وذكرت أنّ الراحل عاش طفولته يتيمًا، وهذا أحد أهم أسباب الحزن في صوته في أغانيه.