نجمات مسلسل أحلام سعيدة في «كلمة أخيرة»: يسرا «هانم الفن المصري»

استضاف برنامج «كلمة أخيرة» نجمات مسلسل «أحلام سعيدة»، والذي لعبت فيه دور البطولة الفنانة يسرا.

وفي بداية الحلقة، قالت الفنانة شيماء سيف، إن الفستان الذي ترتديه خلال تصوير الحلقة مع الإعلامية لميس الحديدي، يشبه فستان فيلم «صغيرة على الحب»، الذي قدمته الفنانة الراحلة سعاد حسني، لافته إلى أن الفنانة الكبيرة يسرا كانت دائما تساعدها في العمل الفني».

شيماء سيف: يسرا بتخليني منشكحة.. كانت بتطلب أكل

وأضافت «سيف»، خلال استضافتها بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية «ON»، «يسرا كانت بتخليني منشكحة.. كانت بتطلب كميات أكل مختلفة وبسبوسة ورقاق، وكانت بتجيب الأكل، هي صاحبة الكرم وكنت بروح كل يوم الأوردر يقولولي متطلبيش بريك، أستاذة يسرا طلبتلك الأكل».

وتابعت: «بعد ما المسلسل خلص أحب أقول للفنانة يسرا، أنا بموت فيكي، وبعشقك، وشكرا من قلبي على كل حاجة من تواضع واحتواء وأكل».

مي كساب: الفنانة يسرا «الهانم بتاعة الفن»

قالت الفنانة مي كساب، إنها دائما تعتبر الفنانة يسرا، «الهانم بتاعة الفن»، وهي من أعطت كل المشاركين معها في المسلسل قيمة كبرى، ساعدتهم على ظهور العمل الدرامي في أبهى حلة له، «هي مديالنا قيمة كبيرة».

يسرا: الممثلات اللي ظهروا معايا في المسلسل بروفيشنال

قاطعتها الفنانة يسرا بقولها: «الممثلات اللي ظهروا معايا في المسلسل بروفيشنال في الشغلانة، وكل حد فيهم عارف شغله أزاي وهيطلع أزاي وعنده ثقة في القائد بتاعنا المخرج عمرو عرفة، ممكن مكنتش أعرف أقول أفيه والآقي أي حد من الممثلات معايا يقولولي نصائح.. وكنت بغير بناءً على نصائحهم».

غادة عادل: الفنانة يسرا نجمة متواضعة ومعطاءة

فيما قالت الفنانة غادة عادل، إن الفنانة يسرا موهبة جبارة ويتعلم منها الجميع الفن والأخلاق، «النجومية دي مش بس شطارة تمثيل أو كرم لكن معندهاش أنانية الممثل، والفنانة يسرا نجمة متواضعه ومعطائه».

من جانبها، قالت إسراء طاهر، منتج تنفيذي لمسلسل أحلام سعيدة من شركة العدل جروب، إن مسلسل «أحلام سعيدة»، سادس عمل مشترك بينها وبين الفنانة الكبيرة يسرا، وسردت أحدى الوقائع التي حدثت خلال تصوير العمل الدرامي قائله: «الفنانة يسرا قعدت 30 ساعة بتشتغل ولا بتقول أي حاجة».