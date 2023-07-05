مشروعات تنموية وخدمية.. 10 معلومات عن الخطة الاستثمارية الجديدة لأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بضرورة اتخاذ عدة قرارات وتوجيهات لاختيار مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وآليات تنفيذ تلك المشروعات والتي يأتي في مقدمتها المشروعات التنموية والخدمية التي تفيد المواطن.

وفيما يلي ابرز 10 معلومات عن الاجراءات التي اتخذها محافظ أسيوط لتنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف مراكز المحافظة:

- الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات.

- المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

- عدم وضع أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون وضع دراسة فنية مبنية علي أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدي المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم.

- عدم تنفيذ أي اعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية الا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها.

- التنسيق مع كافة القطاعات والتركيز علي المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطن في المقام الأول.

- ضرورة تحديد أولويات كل قطاع وفًقا لأهمية المشروعات وعدد المستفيدين منها بما يضمن أفضل استغلال للموارد المتاحة بالمحافظة.

- ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

- ضرورة رفع تقرير شهري مفصل موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة.

- متابعة نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الإستفادة من المبالغ المعدة للخطة الإستثمارية والإستفادة القصوى من جميع بنودها.

- تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.