محافظ أسيوط: عدم وضع أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون دراسة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مع بعض رؤساء المراكز والأحياء؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024 ومراجعة كافة المشروعات التي تم وضعها في الخطة، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.

بمناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة

بدأ الاجتماع بمناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة وآليات تنفيذ تلك المشروعات، وجرى التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين، من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

تحديد المشروعات التي لها أهمية لدى المواطنين

وشدد «سعد»، على عدم وضع أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون وضع دراسة فنية مبنية على أسس علمية وموضوعية، وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدى المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، منوهًا على عدم تنفيذ أي أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية الا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها.

كما وجه المحافظ بضرورة رفع تقرير شهري مفصل موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول؛ لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية والاستفادة القصوى من جميع بنودها.