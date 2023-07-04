محافظ أسيوط يتابع إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها طبقًا للقانون، مشددًا على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

الموقف التنفيذي للكنائس

واستعرض محافظ أسيوط، خلال لقائه بأحمد عز مدير الشؤون الدينية بالمحافظة، الموقف التنفيذي لعدد من الكنائس والمباني الخدمية المطلوب استيفاء الاشتراطات لها، التي تتعلق بالترميم وإعادة البناء واستكمال اشتراطات الحماية المدنية فيها وغيرها من الموضوعات الخاصة ببيانات الصلاحية والرسومات الهندسية والتراخيص.

وأكد «سعد»، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتقنين أوضاع المنشآت الكنسية والمباني التابعة لها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة لتقنين أوضاع الكنائس وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية ومتابعة الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لمراجعة منظومة الحماية المدنية وقواعد السلامة.

توفير كافة وسائل الأمان بالكنائس

وأشار إلى ضرورة التواصل بين مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية ومراجعة، وتوفير كافة وسائل الأمان والسلامة والحماية المدنية بالكنائس وتطبيق كافة الاشتراطات الخاصة ورفع كفاءة تأمين الكنائس القائمة وملحقاتها من أخطار الحريق للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الحماية المدنية والتخطيط العمراني ورؤساء المدن والإدارات الهندسية لإسراع الخطي في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط.