ضبط 40 متهما بحيازة أسلحة ومخدرات في أسيوط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم، أسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 12 بندقية آلية، و13 بندقية خرطوش، و2 طبنجة، و15 فردا محليا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 36 متهما، لـ23 منهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين، لـ3 منهم معلومات جنائية، وجرى تنفيذ 466 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية.