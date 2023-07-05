كيف تم انتشال جثث ضحايا سفينة تيتانك؟.. استردوا 306 من أصل 1500 ضحية

عادت سيرة حادثة سفينة تيتانك بقوة على صفحات وسائل الإعلام العالمية، لا سيما بعد أن طالت لعنتها الغواصة تيتان التي مات بها 5 أشخاص، وتسعى العديد من المؤسسات لانتشال رفات ركاب الغواصة، مما يدفعنا للتساؤل كيف تم استعادة جثث ضحايا سفينة تينانيك عام 1912.

غرق سفينة تيتانيك

ما بين يومي 14 و15 أبريل عام 1912 اصطدمت سفينة تيتانيك بجبل الثلج، ما أدى إلى غرق السفينة التي لا تُقهر والتي قال عنها صانعوها إنها مزودة بأحداث وأفضل وسائل الإنقاذ ليروح ضحيتها نحو 1500 شخص، ويتم تصنيف تلك الحادثة بأنها من أسوأ الكوارث البحرية في أوقات السلم.

وبحسب المعلن، فإن خلال أول رحلة لها في المحيط الأطلسي، وتحديدًا ما بين مدينتي ساوثمبتون ونيويورك، اصطدمت سفينة تيتانيك بجبل جليدي، لتبدأ رحلة غرقها نحو أعماق المحيط الأطلسي، ليتم اعتبارها واحدة من أسوأ الحوادث البحرية، والتي أدت لوفاة ما لا يقل عن 1500 شخص سواء غرقًا أو تجمدًا بسبب درجات الحرارة المنخفضة، وفق تقرير قناة العربية.

وبعد وصول قوات لإنقاذ الناجين من السفينة الغارقة، كانت هناك بعض السفن التي تم تكليفها بمهمة جمع جثث ضحايا تيتانك، حتى يتم تسليمها لأهالي المتوفين.

انتشال جثث السفينة المنكوبة

وقامت مؤسسة وايت ستار لاين المالكة لتيتانيك باختيار على مدينة هاليفالكس بمقاطعة نوفا سكوشا الكندية لاستضافة جثث ضحايا السفينة الغارقة، وذلك لأنها الأقرب لموقعها.

وتم تكليف سفينة CS ماكاي بينيت وهي كانت مختصة بزرع كابلات الاتصالات بالمحيط الأطلسي بالبحث عن جثث ضحايا السفينة المنكوبة، وبسبب حالة الطقس وقتها رفض العديد من البحارة الذهاب إلى موقع حطام السفينة، مما جعل الشركة تعد البحارة والعاملين بأجور وامتيازات.

وتوجهت السفينة في 17 أبريل 1912 نحو موقع غرق حطام تيتانيك وعلى متنها مئات التوابيت الخشبية وأكياس حفظ الموتي، بالإضافة إلى أطنان من المواد الحافظة للجثث، لتسهيل نقل المتوفين إلى المدينة.

وعلى مدار أيام عانت فيها السفينة من العديد من المشاكل منها الماء المتجمد، والتيارات المائية الأمر الذي جعل مهمتها صعبة للغاية، حيث لم يتم استعادة سوي 306 من جثث ضحايا السفينة المنكوبة، تم التخلص من 116 منها بإعادتها إلى البحر بسبب نفاد التوابيت والمواد الحافظة للجثث.

فيما بعد شاركت عدة سفن في عملية انتشال جثث ضحايا تيتانيك، استطاعت مؤسسة وايت ستار لاين استرداد 328 جثة، سلمت منها 59 لذويهم بعد التعرف على هوياتهم، أما بقية الجثث فقد دفنت في مقابر جماعية.