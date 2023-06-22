العثور على حطام قرب سفينة تيتانيك.. هل يعود للغواصة المفقودة؟

أعلن خفر السواحل الأمريكي منذ قليل العثور على حطام بالقرب من موقع سفينة تيتانيك الغارقة، وأكد في بيان: «نقوم بتقييم المعلومات بشأن ما إذا كان هذا الحطام يعود للغواصة المفقودة تيتان»، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وكانت إدارة خفر السواحل الأمريكية أعلنت، قبل ساعتين، أن عمليات البحث عن الغواصة «تيتان»، المفقودة في عمق المحيط الأطلسي وعلى متنها 4 أشخاص، ما زالت مستمرة بالرغم من نفاد الأوكسجين الاحتياطي، بحسب ما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» اليوم الخميس.

وبدأت غواصة «تيتان» في الانخفاض في تمام الساعة 8 صباحًا (1200 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد، ولكنها فقدت الاتصال بسفينة الدعم، وبحسب مجلة «بيزنس تو داي»، فإن أقصى كمية من الأكسجين المتوفرة تكفي للحالات الطارئة لمدة 96 ساعة فقط، بما يعادل 4 أيام فقط، مما يشير إلى نفاد الأكسجين المتاح في الوقت الفعلي.

وتجري السلطات البحرية سباقاً مع الزمن للحصول على الموارد اللازمة للعثور على الغواصة المفقودة «تيتان»، التي فقدت الاتصال بسفينتها الأم أثناء رحلتها قرب حطام السفينة «تيتانيك» في أعماق شمال المحيط الأطلسي.