القصة الكاملة لأميرة الفيوم.. الرئيس وجه بتبنيها لتصبح من أكبر علماء الطب

ظروف قاسية واختبارات صعبة ومحن متتالية لم يكن ليتحملها بشرٍ، كانت سببًا في صنع تلك البطلة التي أصبحت قدوة للكثيرين من أبناء جيلها والأجيال التي تليها، بعدما تحدت أميرة الفيوم قسوة الحياة وتصدت لها وتحوّلت إلى فتاة حديدية حوّلت معاناتها لقصة نجاح تُحكى في كل مكان، ووصلت قصتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه على الفور بتبنيها تعليميًا ومعيشيًا حتى تتخرج من كلية الطب، وتوفير فرصة عمل لها فور تخرجها.

نتيجة أميرة الفيوم في الثانوية العامة

حكاية أميرة الفيوم كانت قد انفردت «الوطن» بنشرها قبل عامين، وحفرت أميرة شعبان غانم عبد الباقي اسمها بين أوائل الثانوية العامة، بل وخطفت الأنظار إليها رغم أنّها لم تكن الأولى.. بعدما حصلت على 94.5% من فصول محول الأمية منازل، وقهرت الظروف الصعبة وتحدت العادات والتقاليد.

أميرة الفيوم لم يستخرج لها شهادة ميلاد

بدأت معاناة أميرة منذ نعومة أظافرها، فلم تهتم أسرتها باستخراج شهادة ميلاد لها، وحينما وصلت إلى سن السادسة لم تُلحقها الأسرة بالتعليم، بينما كانت تشاهد الطفلة الصغيرة أصدقائها يذهبون للمدرسة كل يوم وتمكث هي حزينة، لكنها اصرت على الإلتحاق بفصل محو الأمية ، ثم ساعدها أحد الأشخاص في استخراج شهادة ميلاد، وأنهت الابتدائية بتفوق من خلال محو الأمية.

والد أميرة الفيوم باع «التوك توك» لتلتحق بالثانوية

أصرت أميرة على مواصلة تعليمها، والتحقت بالإعدادية ضمن محو الأمية أيضًا، وحصدت المركز الأول في الشهادة الإعدادية، وكان تفوقها مصدر تأنيب لوالدها على تقصيره في حقها، فباع مصدر رزقه الوحيد «توك توك» الذي كان يعمل عليه للإنفاق على إلحاقها بالثانوية العامة.

أميرة الفيوم كانت الطالب والمعلم معًا

قالت أميرة في حديثها لـ «الوطن» أنّها لم تكن تريد أن تصبح عبئًا على والدها، خصوصًا بعدما باع مصدر رزق الأسرة جميعًا لأجلها، فتحوّلت إلى طالبة ثانوية عامة ومعلم لنفسها في آن واحد، ولم تحصل على دروس خصوصية سوى في مادتين فقط هما اللغتين «الإنجليزية والفرنسية»، ورغم ذلك تفوقت وحصلت على مجموع 384 درجة.

التحقت بكلية طب الفيوم

أِشارت أميرة إلى أنّ الله استجاب لدعواتها، والتحقت بكلية الطب جامعة الفيوم، وهي الآن في الفرقة الثانية بالكلية، موضحةً أنّها تجتهد قدر الإمكان لتكون بين المتفوقين رغم الصعوبات التي تواجهها، وكانت تمر بفترة صعبة وتحاول أن تقف على قدميها من جديد إلى أن فوجئت بدعم الرئيس السيسي لها اليوم، فكان بمثابة رسالة دعم حتى لا تستسلم وتظل قادرة على المواجهة.

الرئيس السيسي يوجه بتبني أميرة

وجه الرئيس السيسي، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمتمثل في مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، بتبني أميرة الفيوم علميًا ومعيشيًا طوال فترة الدراسة في كلية الطب، وتوفير فرصة عمل لها عقب التخرج، وتبنيها حتى إنهاء الدراسات العليا، وتقديم الدعم اللازم لها لتصبح بين أكبر العلماء في المجال الطبي.