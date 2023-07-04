نقل ملاحظ للمستشفى خلال امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

أعلنت محافظ القليوبية نقل ملاحظ خلال امتحانات الثانوية العامة إلى المستشفى عقب إصابته بحالة إعياء، مشددة على أن حالته أصبحت مستقرة وتحسنت.

تفاصيل نقل ملاحظ للمستشفى في امتحانات الثانوية

وكشف بيان من محافظة القليوبية أن الملاحظ يدعى الدسوقي عبدالفتاح محمد في مدرسة دملو الثانوية، بإدارة بنها التعليمية إذ تم نقله بالإسعاف إلى مستشفى كفر شكر المركزي، ليحصل على الخدمة العلاجية.

غياب 92 طالبا وطالبة خلال أداء امتحان الاستاتيكا

كما كشف البيان غياب 92 طالبا وطالبة خلال امتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة التي أدوها اليوم في 109 لجان، على مستوى المحافظة بنسبة حضور 98% لإجمالي طلاب الشعبة ممن لهم حق حضور الامتحانات.

وكان طلاب الثانوية العامة بلجان محافظة القليوبية عبروا عن سعادتهم بمستوى امتحان الاستاتيكا التي أداها اليوم طلاب علمي رياضة في لجان المحافظة، وأكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط وفي مجمله سهل والوقت مناسب بينما ماعدا بعض التكات في الأسئلة المقالية.

وكشفت غرفة عمليات إمتحانات الثانوية العام بالقليوبية في بيان لها عدم حدوث مايعكر صفو الامتحانات في لجان المحافظة اليوم، حيث لم تتلقى الغرفة أي إخطارات بوجود مشاكل باللجان.

وأوضح البيان أن نحو 48886 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 112 لجنة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية، وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وتزامنا مع الامتحانات شددت غرفة العمليات بالمديرية على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان.