جامعة الفيوم تنظم ملتقى توظيفيا لطلبة «السياحة والفنادق» 12 مايو المقبل

تنظم جامعة الفيوم يوم 12 مايو المقبل بمقر كلية السياحة والفنادق، الملتقى التوظيفي ومنتدى الخريجين الأول لطلبة وخريجي كلية السياحة والفنادق، وذلك بحضور العديد من الشركات والمؤسسات السياحية والفندقية.

ملتقى التوظيف عن «التحديات التي تواجه سوق العمل»

وقال هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية،إن الغرفة تلقت خطابا من جامعة الفيوم لمشاركة الفنادق المصرية فئة 4 و5 نجوم فى الملتقى والتحاور مباشرة من خلال ورشة العمل المقامة على هامش الملتقى عن "التحديات التي تواجه سوق العمل" وكذلك لإنتقاء الطلبة الراغبين سواء في التدريب او العمل وفقا لاحتياجات الفنادق.

تجهيز أجيال واعدة من العمالة الفندقية

وأضاف فى الخطاب الذى عممته الغرفة على كافة فنادق الجمهورية فئة 4 و5 نجوم ،أن دعوة الغرفة للفنادق فى هذا الملتقى يأتى في إطار حرص الغرفة على مصالح الفنادق المصرية ولتجهيز أجيال واعدة من العمالة الفندقية،فضلا عن توفير فرص للتدريب العملي للطلبة الخريجين من كليات السياحة والفنادق.

وأشار إلى أن الفنادق الراغبة فى المشاركة فى هذا الملتقى عليها التواصل مع الدكتور عبدالرحيم عبدالمحسن منسق ملتقى "التحديات التي تواجه سوق العمل" وذلك عبر التليفون أو خدمة "الواتس اب".