السعودية تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

بدأت السعودية إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين مزيد من المسلمين للقدوم إلى البلاد لأداء المناسك، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة «نسك»

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة «نسك»، على أن يكون موعد قدوم المعتمرين ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ (19 يوليو - تموز الحالي)، مبيّنة أن المنصة تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.

كانت الوزارة قد أعلنت سابقا بالتكامل مع الجهات المعنية، أنه بإمكان الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في الخليج، وتأشيرات دخول دول الشنجن، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، حجز مواعيد لأداء العمرة، وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نُسك، وذلك قبل قدومهم للمملكة.

كما تواصل تسهيلاتها لحاملي جميع أنواع التأشيرات، كالعائلية للمقيمين داخل السعودية، والشخصية لأحد السعوديين، والسياحية الإلكترونية، والمرور للزيارة، وذلك بإتاحة أداء مناسك العمرة والزيارة لهم من خلال التطبيق.

حزمة تشريعات تطويرية

وتأتي تلك التسهيلات التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن، ضمن حزمة تشريعات تطويرية عملت عليها مؤخرا، من بينها؛ تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63%، مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يوماً إلى 90 يوماً، إلى جانب عدم وجود اشتراطات صحية، أو مَحرم للمرأة، وتمكين ضيوف الرحمن من التنقل بكل أريحية داخل السعودية، للتعرف على التنوع الثقافي الفريد، وإثراء وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.