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وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن اكتمال تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات

كتب:

هانى حسن
03:37 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
مشعر عرفات

مشعر عرفات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، اكتمال عمليات تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات، مؤكدة خلو مشعر منى من الحجاج، منذ الساعة العاشرة صباحًا، كما أشارت إلى أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت الـ98%، وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت القناة إلى انتهاء أعمال نقل الحجاج بكل سهولة، وفق الجدول الزمني المحدد، لافتة إلى أداء الحجاج صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وفق الخطط المنظمة، قبل النفير من مشعر عرفات إلى مزدلفة بانسيابية، على أن تبدأ عملية الإفاضة إلى مشعر منى، فجر الأربعاء. 

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