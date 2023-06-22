هل يجوز أداء العمرة مرتين في نفس العام؟.. دار الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤلا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكان نصه:«هل يجوز أداء العمرة مرتين في نفس العام؟» خاصة أن العمرة تُعد من أهم السنن التي أوصى النبي الكريم بتأديتها لما فيها من ثواب عظيم يناله المسلم.

هل يجوز أداء العمرة مرتين في نفس العام

وحول الإجابة على سؤال هل يجوز أداء العمرة مرتين في نفس العام؟، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم أن يؤدي العمرة مطلقًا فيما عدا أيام الحج الخمسة وهي يوم عرفة والنحر وأيام التشريق الثلاثة، وفقا لما روي عن السيدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، حيث أكدا أنه يجوز تكرار اعتمار المتمتع فيما عدا هذه الأيام، فضلا عن أن يجوز أن يعتمر المسلم في هذه الأيام ولكن مع الكراهة وفقا لمذهب السادة المالكية الذين ذهبوا إلى كراهة تكرار العمرة في العام أكثر من مرة.

وعن هل يجوز أداء العمرة مرتين في نفس العام، فأوضحت الإفتاء أن تكرار العمرة أكثر من مرة أمر مستحبٌّ مطلقًا، وهو مذهب السادة الحنفية والسادة الشافعية وجمهور العلماء من السلف والخلف، وممن حكاه عن الجمهور الماوردي والسرخسي والعبدري والنووي، وحكاه ابنُ المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم.

حكم تكرار العمرة أكثر من مرة في رحلة واحدة

وحول تكرار العمرة أكثر من مرة في رحلة واحدة، أوضحت الإفتاء أنه أمر جائز ولا حرج فيه وذلك بشرط أداء مناسك العمرة في كل مرة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وذلك لأن العمرة سنة محببة عن النبي الكريم وتطوع إلى الله عز وجل لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيم»، وقوله تعالى: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ».