وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن صلاح: اتخذ قرارا صعبا من أجل المنتخب

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مفاجأة بشأن محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، ومباراة غينيا الأخيرة في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكوت ديفوار، والتي نجح المنتخب المصري في الفوز بها بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية: «الكثير من الناس لا يعرفون أن محمد صلاح خاض مباراة غينيا في المعسكر الدولي السابق وهو يُعاني من كسر في إصبع قدمه واضطر لقطع الحذاء ليتمكن من المشاركة وشارك في المباراة رغم رفض ليفربول ليقود منتخب مصر ولأنه يشعر بالولاء والانتماء وهذا ما كان ينقص منتخب مصر في الفترات السابقة وتلك الروح انتقلت للمنتخب الأولمبي».

منتخب مصر تأهل لأمم أفريقيا بكوت ديفواروكان المنتخب الوطني نجح في التأهل لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف وحيد، ويتبقى له مباراة تحصيل حاصل أمام منتخب إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات.