عاجل.. صفقة «تاريخية» منتظرة بين الأهلي وبيراميدز

لا يزال اسم المغربي وليد الكرتي، لاعب وسط فريق بيراميدز، يفرض نفسه على الشارع الكروي المصري في ظل ارتباطه بالانتقال للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، غير أن إدارة الفريق السماوي ترفض بشتى الطرق التخلي عن اللاعب للقلعة الحمراء، كونه بيراميدز سينافس في بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسخة الموسم الجديد، بالإضافة لبطولات الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس الرابطة.

وبالرجوع إلى عقد وليد الكرتي مع بيراميدز، فإن اللاعب قد انضم لصفوف الفريق السماوي في أكتوبر عام 2021 بعقد يمتد حتى يونيو 2024، أي أن اللاعب يمكنه التوقيع مجانا لأي فريق ومنهم الأهلي في يناير المقبل، الأمر الذي يسهل انتقاله للقلعة الحمراء إذا رغب اللاعب في ذلك.

متى ينتهي عقد وليد الكرتي مع بيراميدز؟

الأهلي يفاوض اللاعب ومن المقرر أن ينتهي عقد وليد الكرتي مع بيراميدز بنهاية الموسم المقبل، لذلك فإنه بحال واصل الأهلي ضغطه للتعاقد مع اللاعب فبإمكان إدارة القلعة الحمراء الحصول على خدماته في يناير المقبل دون الرجوع لإدارة بيراميدز، لكن الأمر وقتها يتوقف على رغبة اللاعب في الانتقال للمارد الأحمر.

ويسعى النادي الأهلي في الوقت الحالي للحصول على خدمات الكرتي عن طريق التفاوض مع بيراميدز، لشرائه في الميركاتو الصيفي الجاري دون الانتظار للانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2024.

ماذا قدم وليد الكرتي مع بيراميدز في الموسم الحالي؟

ويقدم وليد الكرتي، مستويات قوية مع بيراميدز خلال الموسم الجاري، وساهم في تأهل فريقه لدوري أبطال أفريقيا في نسخته المقبلة لأول مرة في تاريخ النادي، بالإضافة لمنافسة الفريق حتى الآن على لقب الدوري الممتاز، كما وصل مع بيراميدز لنهائي كأس مصر في النسخة الماضية قبل خسارته أمام الأهلي، وسجل الكرتي مع السماوي 3 أهداف وصنع 9 خلال هذا الموسم.