عاجل.. تعليق مفاجئ من أوسوريو على مواجهة الأهلي المنتظرة

علَّق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، على مواجهة الأهلي المرتقبة يوم الخميس المقبل 13 يوليو، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدوري المصري.

أوسوريو: تدربنا على 3 طرق لعب مختلفةوقال أوسوريو، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المقاولون العرب ببطولة كأس مصر: «الفريق خاض معي 52 تمرينا، وتدربنا على 3 طرق لعب مختلفة، واللاعبون يعلمون جيدا واجبات مراكزهم، وستكون مباراة الأهلي فرصة كبيرة لإثبات أننا نستطيع منافسته».

الأهلي والزمالك وجها لوجه 13 يوليوويخوض الزمالك مواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الجولة الـ31 يوم 13 من يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في لقاء سيكون مرتقبا بين الفريقين، خاصة وأن الزمالك يريد أن يعوض هزيمته أمام النادي الأهلي بالدور الأول بثلاثة أهداف دون رد.