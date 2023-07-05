«القاهرة الإخبارية»: إصابة 4 مستوطنين في هجوم استهدف حافلتهم بالقدس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بإصابة 4 مستوطنين إسرائيليين في هجوم استهدف حافلتهم بالقدس، وفي وقت سابق، قُتل جندي إسرائيلي خلال العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية.

عمليات الطعن في تل أبيب

وأفادت مُراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في وقت سابق، بأن هناك 7 إصابات بعملية دهس وطعن في تل أبيب، بينهم 3 في حالة خطيرة.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يتابع تطورات عملية الدهس والطعن في تل أبيب بشكل مُستمر عبر مستشاره العسكري.