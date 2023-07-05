كم نقطة يحتاجها الأهلي لحصد لقب الدوري الممتاز قبل مواجهة الإسماعيلي؟

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاب قوسين أو أدنى من الحصول على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023، رغم وجود منافسة من جانب فريق بيراميدز على اللقب الوقت الحالي، إذ يأتي الفريق السماوي في الوصافة خلف المارد الأحمر بفارق نقطتين.

كم نقطة يحتاجها الأهلي لحسم لقب الدوري قبل مواجهة الإسماعيلي؟

وتبحث الجماهير المصرية، خاصة جماهير المارد الأحمر، عن كم نقطة يحتاجها الأهلي لحسم لقب الدوري رسميا قبل مواجهة الإسماعيلي؟ خاصة في ظل صدارة المارد الأحمر للبطولة.

ويتواجد الأهلي في المركز الأول بترتيب الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة من 27 مباراة، بعد الفوز في 21 مواجهة وتعادل في 6 مباريات، ولم يخسر أي لقاء حتى الآن في المسابقة.

ويتبقى للنادي الأهلي 7 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز ويحتاج إلى 8 نقاط من خلال الفوز في ثلاث مباريات للوصول إلى 77 نقطة، بداية من لقاء الإسماعيلي المقرر له مساء الغد، ليعني ذلك حصول الأحمر على لقب الدوري بشكل رسمي، بغض النظر عن نتائج الفرق المنافسة، تحديدا بيراميدز وصيف الترتيب.

المباريات المتبقية للأهلي لحصد لقب الدوري.. 7 لقاءات

«الإسماعيلي - الاتحاد السكندري - المصري البورسعيدي - بيراميدز - الزمالك - حرس الحدود - المقاولون العرب».

ويعد بيراميدز المنافس الأقرب للأهلي على لقب بطولة الدوري، إذ يتواجد بيراميدز ثانيا برصيد 67 نقطة من 31 مباراة ولم يتبق له سوى 3 مباريات، إلا أن السماوي لن يصل حال الفوز بجميع لقاءاته المتبقية سوى لـ76 نقطة فقط، ما يعني أن وصول النادي الأهلي للنقطة 77 سيتوج ببطولة الدوري واستعادته مرة أخرى بعد فقدانه في الموسمين الماضيين لصالح الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الثامنة والنصف مساء الغد ضد الإسماعيلي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 ببطولة الدوري.