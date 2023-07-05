بعد 3 سنوات من الإغلاق.. كيف أصبح شاطىء النخيل مصيفا آمنا؟

استعاد شاطئ النخيل بغرب الإسكندرية رونقه بعد افتتاحه رسميا عقب غلقه لمدة 3 سنوات، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لوضع اشتراطات السلامة لتأمين المصطافين والزائرين.

قال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإشتراطات التي وضعتها اللجنة راعت كل الجوانب، لتأمين نزول البحر لرواد شاطىء النخيل والمصطافين.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى توفير الاشتراطات المطلوبة، وإعادة تجميل الشاطىء ليصبح بانوراما عالمية تستحق الزيارة، وتقوم الإدارة المركزية بمتابعته بشكل يومي لضمان عدم حدوث أي مخالفات.

16 ألف زائر خلال العيد

وبعد التطوير الهائل، أصبح شاطئ النخيل منارة جديدة ووجهة للمصطافين والسياح، إذ جرى الاستعانة بمهندسين عالميين لتخطيط الشاطىء وشركة إنقاذ متخصصة، ووفرنا كل الإمكانيات ووسائل الأمان للحافظ على الأرواح.

كما جرى تجميل الشاطىء وإنشاء مسطحات خضراء وكافيهات وأسوار لمنع تسلل الشباب قبل الفجر، بجانب وجود عمال الإنقاذ والغطاسين على مدار اليوم، تحسبا لأي طوارئ، ووصل عدد زوار شاطىء النخيل إلى 16 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى.