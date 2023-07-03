إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية لقضاء آخر يوم في إجازة العيد (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم، إقبالا متوسط في آخر أيام الإجازة، حيث عاد عدد كبير من المصطافين إلى محافظاتهم من أجل الاستعداد للعودة إلى العمل غدا.

نسبة الإقبال على شواطئ الإسكندرية اليوم

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن نسب الإشغال على شواطئ الإسكندرية اليوم أقل من الأيام الماضية، إذ تراوحت من 20% إلى 50%.

استقرار حالة الأمواج على شواطئ الإسكندرية

وأضاف رئيس الإدارة لـ«الوطن»، أن الإقبال المتوسط يعد فرصة للاستمتاع بشواطئ الإسكندرية، خاصة أن حالة البحر هادئة ومستقرة، وتحديدا على شواطئ القطاع الشرقي.

تعليمات على شواطئ الإسكندرية

وطالب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بضرورة تنفيذ تعليمات فرق الإنقاذ والخاصة بالتنبيه على نزول البحر في الأماكن الآمنة.

وطالب بعدم إلقاء أي مخلفات في البحر أو على الشاطئ، ومنع الخروج من الشاطئ بملابس البحر، إضافة إلى عدم اصطحاب مواد قابلة للاشتعال أو يحظرها القانون.