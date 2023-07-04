انخفاض الإقبال على شواطئ الإسكندرية بعد انتهاء الإجازة (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم، إقبالًا ضعيفًا في أول الأيام بعد انتهاء الإجازة، وعادت نسبة كبيرة من المصطافين إلى محافظاتهم استعدادًا للعودة إلى العمل، الأمر الذي تبعه توجيه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، دعوة للمواطنين لاستغلال اليوم الأخير.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن نسب الإشغال على شواطئ الإسكندرية اليوم أقل من الأيام الماضية، وبلغت 25%، ما يعني أنها فرصة لمصيف هادئ ومميز.

طقس الإسكندرية اليوم

واضاف عبد الرازق لـ«الوطن»: هناك فرصة للاستمتاع بشواطئ الإسكندرية واستغلال حالة البحر الهادئة والمستقرة، بالتحديد على شواطئ القطاع الشرقي، مشيراً إلى أنه يوم مثالي للاستمتاع بالبحر والهروب من درجة الحرارة التي وصلت إلى 30 درجة مئوية.

تنبيهات مصايف الإسكندرية

وطالب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ضرورة السماع لتعليمات فرق الإنقاذ للتنبيه بنزول البحر في الأماكن الآمنة، بالإضافة إلى عدم الخروج بملابس البحر إلى الشوارع الخارجية.