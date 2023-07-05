حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية في المنصورة

شنت رئاسة حي شرق المنصورة حملة مكبرة على المحلات والسوبر ماركت والمطاعم، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والصحة ومباحث التموين، وأسفرت الحملة عن إعدام 18 كيلو لحمة مفرومة، و9 كيلو لحوم قطع، وإعدام منتجات غذائية بسبب تغير خواصها الطبيعية.

نتائج الحملة على المنشآت الغذائية

وبحسب البيان الصادر من حي شرق، أكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق بالمنصورة، أنه جرى المرورعلى المنشآت الغذائية، وهناك حملات مكثفة ومستمرة على المخابز والمطاعم والسوبر ماركت والمحلات التجارية بنطاق الحي.

ومن جهة أخرى، أشار رئيس الحي إلى تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وضبط الأسواق والتأكد من التسعيرة، حرصا على سلامة وأمن وصحة المواطنين وتقديم كل الخدمات بشكل صحي وملائم.