وزير التنمية المحلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في المحافظات

أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين، اليوم، للاطمئنان على الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك.

وخلال الاتصالات الهاتفية حرص وزير التنمية المحلية على تقديم التهنئة للمحافظين والعاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذكري ثورة 30 يونيو المجيدة، معرباً عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعب المصري والقيادة السياسية بالخير واليُمن والبركات.

حملات على الأسواق والمحال

ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية خلال فترة العيد، للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحيتها، وكذا المتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.

تفعيل غرف العمليات

كما وجه وزير التنمية المحلية بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات للعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحي لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل مباشرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة كافة تطورات الوضع في المحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولًا بأول لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة الطوارئ.

وشدد اللواء هشام آمنة علي ضرورة التواجد الميداني للقيادات التنفيذية بالمحافظات خاصة القطاعات الخدمية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بالمرافق الخدمية لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوى المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعامل بكل حزم مع أي محاولات لاستغلال إجازة العيد والقيام بتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف وتفعيل وحدات التغيرات المكانية لرصد أي متغيرات غير قانونية والتعامل الفوري معها وإزالتها على الفور تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

كما وجه اللواء هشام آمنة بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقي الجهات الخدمية المعنية لتحقيق الانضباط في الشارع خلال إجازة العيد لعدم تعكير صفو المواطنين وفرحتهم بالعيد والعمل على راحتهم وتحقيق السيولة المرورية والتصدي لأي مخالفات أو اشغالات فالشوارع الرئيسية والفرعية.

الرقابة على الحدائق

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية بجولات ميدانية على مدار اليوم وطوال إجازة العيد للرقابة على المتنزهات العامة كما وجه آمنة بأهمية تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين خاصة في الأماكن التي تشهد زحاماً خلال أيام العيد.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع بالوزارة لتقديم أي شكاوى خلال أيام العيد عن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الإليكتروني info@mld.gov.eg وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أي شكوى لهم بسهولة ويسر.