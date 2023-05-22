تحرير 63 مخالفة في حملات رقابية على المنشآت الغذائية بالمنيا

أعلنت الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة في المنيا، اليوم الاثنين، تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، والمرور على 157 منشأة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 63 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر ما بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة؛ وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، وتم مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.

سحب عينات مواد غذائية

من جانبه، أوضح الدكتور علي قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب (10) عينات مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام (321) كيلو أغذية مختلفة و (2298) لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، ضبط 354 كيلو جبنة لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة الصحة بالمنيا عن استمرار أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال أقل من 5 سنوات بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة؛ للاطمئنان على تلقي جميع الأطفال للمصريين وغير المصريين حتى عمر 5 سنوات لكافة جرعات الطعوم الروتينية وذلك في الفترة من 1 مايو حتى 31 مايو2023.