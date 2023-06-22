نصائح مهمة قبل شراء السلع الغذائية.. انتبه لطريقة التخزين

شراء السلع الغذائية من الأمور الأساسية في حياة المواطنين والتي يقبلون على شرائها بشكل دائم، من خلال السوبر ماركت الصغير أو المتاجر الكبيرة من أجل الحصول على عروض التوفير، ولكن الأهم أن تكون ذات جودة وسلامة خاضعة للرقابة.

نصائح قبل عيد الأضحى

وقبل حلول عيد الأضحى المبارك، المنتظر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، يتهافت المواطنون لشراء السلع الغذائية وخاصة اللحوم، على غرار ذلك كشف فيليب بيجييون، المدير الإقليمي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة» ردا على سؤال «الوطن» خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن بعض النصائح الضرورية عند شراء المنتجات.

وذكر فيليب بيجييون أنه يجب على الشخص عند دخول المتاجر الكبيرة شراء المنظفات والكيماويات المنزلة الآمنة، في البداية وبعد ذلك الانتقال إلى المعلبات أي السلع التي لا تحتاج تخزينها في الثلاجات أو الفريزر، ثم الفواكه والخضروات، ثم الجبن وفي النهاية المجمدات واللحوم سواء البيضاء أو الحمراء أو الأسماك حتى لا تترك كثيرا خارج درجة الحرارة التي تحتاجها وتفسد.

ونصح المدير الإقليمي أنه يجب الفصل بين المنتجات وبعضها داخل عربة المتجر أي لا تضع اللحوم بجانب المنظفات أو الأجبان وغيرهم حتى لا تتعرض للخطر أو تفسد.

علامات صالحية اللحوم الحمراء ومتى تفسد؟

ومع اقتراب العيد، أوصى بيجييون أن عند شراء اللحوم الحمراء يجب التأكد من وجود الختم ومن علامات صلاحيتها أنها تكون لونها الطبيعي وردي ودرجات الأحمر والأحمر الغامق وفي حال كان المكان موثوق فيه يمكن طهي اللحمة مباشرة بدون غسيل، للاحتفاظ بقيمتها الغذائية.

ومن علامات فسادها أن يكون لونها مائل للرصاصي مرورا بالأخضر ثم الأزرق وتكون لزجة ورائحتها غير المتعارف عليه.

نصائح تخزين المنتجات الغذائية

وأكد المدير الإقليمي أن في حال اقتراب انتهاء صلاحية أي منتج أو ظهور علامات فساد عليه بشكل عام يتم إعدامه في الحال من أجل سلامة وصحة المواطن، مشيرا إلى أن هناك أنواع من السلع التي يجب الشخص يشتري منها حسب استهلاكه فقط لأنه تفسد بعد أيام قليلة مثل اللانشون، أما المعلبات مثل الزبادي التي تكون مغلقة يمكن تخزينها في الثلاجة حتى انتهاء صلاحيتها ولا تفسد، واللحوم يومين فقط في الثلاجة ونحو شهر في الفريزر.