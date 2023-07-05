هل يحق للأم منح أحد أبنائها مبلغ لشراء شقة دون إخوته؟.. «الإفتاء» تجيب

«هل يحق للأم في حياتها أن تمنح أحد أبنائها مبلغًا لشراء شقة دون إخوته؟».. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع « يوتيوب»، وأجاب عليه الدكتور علي فخر أمين الفتوي بدار الإفتاء.

وقال أمين الفتوى، إنه يجوز للأب والأم أن يساعدوا أولادهم في حال إذا كانوا يحتاجون لهذه المساعدة المالية: «لا مانع من شراء الأم شقة لأحد أبنائها دون أخواته لأنه من المؤكد أن يتزوج بها أو غيره مثل هذه الأمور».

وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو على موقع دار الإفتاء الرسمية على «يوتيوب»، أنه لا يجب على الوالدين أن يفرقوا في المعاملة بين أولادهم لأن الكل سواسية: «لازم على الأب والأم أيضا يساعدوا بقية الأخوة، لأنه مينفعش نساعد حد ونسيب التاني».

كيفية توزيع ذهب الأم المتوفاة

وفي سياق متصل، كانت قد تلقت دار الإفتاء المصرية سؤلا عبر موقعها الإلكتروني وكان نصه: «حكم الذهب المهدى للأم في حياتها، وهل يصبح تركة بعد الوفاة أم إنه يذهب إلى الابن الذي أهداه للأم».

وأكدت أن جميع التركة التي تتركها الأم سواء كان منها هدايا من أحد الأبناء أو غيره فإنها تكون تركة وتقسم بين الورثة الشرعيين، موضحا أن الذهب يدخل بين التركة ولا يقتصر على البنات فقط ويكون توزيع جميع تركة الأم بأن للذكر مثل حظ الأنثيين.