السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين متهمين بتجارة المخدرات في بولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، عاطلين لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كلًا منهما مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامهما المصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوط.

الاتجار في المواد المخدرة

وحسب ما جاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، فإنه في يناير 2022 بائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، تاجر المتهمان في المواد المخدرة «الهيروين» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

حيازة سلاح ناري

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اتخاذ المتهمين دائرة القسم، وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين صحته وجرى القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة «الهيروين» للاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.