إصابة طفلة سقطت من الطابق الثاني في بولاق الدكرور.. اختل توازنها

أصيبت طفلة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر سقوطها من الطابق الثاني بعد أن اختل توازنها أثناء وقوفها بالشرفة، جرى نقل المصابة إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى أم المصريين بوصول طفلة 7 سنوات مصابة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر سقوطها من علو.

وعلى الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة الإدارة للمباحث العقيد محمد الصغير مفتش المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والدة المصابة 40 سنة ربة منزل، والتي أفادت أنه أثناء خروجها من المنزل لشراء بعض الاحتياجات وأثناء قيام المصابة بمتابعتها في الشرفة اختل توازنها وسقطت، ولم تتهم أحدا بشيء.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.