استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك، خلال تعاملات اليوم الثاني لهذا الأسبوع، عقب إجازة طويلة حصل عليها قطاع البنوك وصلت إلى 7 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سجل الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية، اليوم، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو، وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك، وفق ما أعلنته البنوك المصرية عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري للبيع. 8.24 جنيه، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

جاء سعر العملة السعودية في بنك البركة 8.25 جنيه للبيع و8.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 8.25 جنيه، و8.18 جنيه للشراء.