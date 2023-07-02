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استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2-7-2023 في البنوك

كتب:

حسن عثمان
10:40 ص | الأحد 02 يوليو 2023
استقرار أسعار الريال السعودي

استقرار أسعار الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2-7-2023، وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي فى بنكي الأهلي ومصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، فيما استقر السعر في البنك المركزي عند 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفق ما تم إعلانه عبر المواقع الرسمية للبنوك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري لنحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودى في بنك البركة نحو 8.17 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في CIB 

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB 8.18 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

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