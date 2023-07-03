سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 3-7-2023 قٌبيل عودة العمل في البنوك

استقرت أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 3-7-2023 مقابل الجنيه، حيث تراوح سعر الشراء بين 7.95 جنيه و8.24 جنيه، والبيع بين 8.23 جنيه و8.27 جنيه، وفقا لبيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 3-7-2023 مقابل الجنيه في البنوك المصرية كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 8.22 جنيه والبيع 8.26 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه، وفي بنك مصر سجل ذات الأسعار.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، بالنسبة للشراء 8.03 جنيه، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه الشراء و8.25 جنيه البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB بـ8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

عودة البنوك للعمل

وتعود البنوك المصرية للعمل بكامل طاقتها غدًا الثلاثاء 4 يوليو 2023، بعد انتهاء الإجازات الرسمية لعيد الأضحى وثورة 30 يونيو.