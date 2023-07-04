سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية، استقرارا ملحوظا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو، مقابل الجنيه المصري، وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك، وفق ما أعلنته البنوك المصرية عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري للبيع: 8:24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري للشراء: 8:22 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري للبيع: 8:22 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري للشراء: 8:19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر للبيع: 8:22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر للشراء: 8:19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة للبيع: 8:25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة للشراء: 8:03 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك البركة للبيع: 8:25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة للشراء: 8:21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB للبيع: 8:25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB للشراء: 8:18 جنيه.