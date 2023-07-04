سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك المصرية
كتب:
محمد سعيد الشماع
10:24 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
الريال السعودي - أرشيفية
سجل الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية، استقرارا ملحوظا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو، مقابل الجنيه المصري، وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك، وفق ما أعلنته البنوك المصرية عبر مواقعها الرسمية.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري للبيع: 8:24 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري للشراء: 8:22 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري للبيع: 8:22 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري للشراء: 8:19 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر للبيع: 8:22 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك مصر للشراء: 8:19 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
سعر الريال السعودي في بنك البركة للبيع: 8:25 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك البركة للشراء: 8:03 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك البركة للبيع: 8:25 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك البركة للشراء: 8:21 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB للبيع: 8:25 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB للشراء: 8:18 جنيه.